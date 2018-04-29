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Сергей Корниленко: «Самара Арена» — просто топ. Город и область этого заслуживают"
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Сергей Корниленко: «Самара Арена» — просто топ. Город и область этого заслуживают" 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Корниленко остался доволен стадионом чемпионата мира-2018 в Самаре. Накануне «Крылья» в первом тестовом матче на «Самара Арене» приняли «Факел». Хозяева победили 2:1, Корниленко реализовал 11-метровый.
— Стадион, конечно — просто топ, — цитирует официальный сайт «Крыльев» Корниленко. — Думаю, что город и область заслуживают этого. Об этом, наверное, даже не могли мечтать. То, что мы увидели вживую, — готовый вариант, — на самом деле фантастика. Теперь остается только радовать наших фанатов, болельщиков и простых людей хорошим футболом и хорошими результатами. Плохо играть на таком стадионе мы не имеем права.
— Были ли у вас мурашки, когда выходили на поле?
— Мурашек как таковых не было, просто хотели очень сильно выиграть. Результат над нами довлеет, мы не имеем права сейчас на осечки. Знали результаты наших конкурентов. В принципе, какого-то страха и мандража у нас не было, с первой минуты завладели инициативой, но пропустили ненужную контратаку. «Факел», наверное, три раза перешли на нашу половину поля и забили нам гол. Слава Богу, что все так вышло, мы перестроились, переломили ход игры и идем домой с победой.
В Самаре состоятся четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Коста-Рика — Сербия (17 июня), Дания— Австралия (21 июня), Уругвай — Россия (25 июня) и Сенегал — Колумбия (28 июня), а также встреча 1/8 финала (2 июля) и четвертьфинал (7 июля).
Расписание чемпионата мира по футболу — здесь
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