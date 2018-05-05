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«Арсенал» и «Челси» поборются за защитника «Манчестер Юнайтед»
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«Арсенал» и «Челси» поборются за защитника «Манчестер Юнайтед» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи летом может сменить клуб.
Как сообщает Sportsmole, в услугах игрока заинтересованы «Арсенал» и «Челси».
Напомним, что в декабре Байи перенес операцию на лодыжке и совсем недавно вернулся в общую группу.
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