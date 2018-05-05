«Арсенал» и «Челси» поборются за защитника «Манчестер Юнайтед»

Как сообщает Sportsmole, в услугах игрока заинтересованы «Арсенал» и «Челси».

Напомним, что в декабре Байи перенес операцию на лодыжке и совсем недавно вернулся в общую группу.