Вратарь «Амкара» Нигматуллин рассказал, как Дзагоев просил фото у актёра «Бригады»

«Дзагоев только приехал в Москву с Димой Рыжовым, мы проводили вместе много времени, сериал „Бригада“ пересматривали. Идём как-то по торговому центру, видим Владимира Вдовиченкова . Бежим за ним, чтобы сфотографироваться, и Алан через весь ТЦ кричит: „Фил, Фил!“ Я дёргаю: „Ты тормози, его не Фил зовут, а Владимир“, — приводит слова Нигматуллина Sport24.

Он сказал, что актёр без проблем согласился остановиться, чтобы сфотографироваться с футболистами.

»Айфоны тогда только появились. Алан свой крутит-вертит: «Как снять?» Вдовиченков показывает: «Да вот здесь кнопочку нажми». Алан нажал. А через два дня телефон потерял. Так и не появилось у меня фото с Филом!» — добавил Нигматуллин.