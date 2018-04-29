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Вратарь «Амкара» Нигматуллин рассказал, как Дзагоев просил фото у актёра «Бригады»
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Вратарь «Амкара» Нигматуллин рассказал, как Дзагоев просил фото у актёра «Бригады» 

RT на русском 58 минут назад
«Дзагоев только приехал в Москву с Димой Рыжовым, мы проводили вместе много времени, сериал „Бригада“ пересматривали. Идём как-то по торговому центру, видим Владимира Вдовиченкова. Бежим за ним, чтобы сфотографироваться, и Алан через весь ТЦ кричит: „Фил, Фил!“ Я дёргаю: „Ты тормози, его не Фил зовут, а Владимир“, — приводит слова Нигматуллина Sport24.
Он сказал, что актёр без проблем согласился остановиться, чтобы сфотографироваться с футболистами.
»Айфоны тогда только появились. Алан свой крутит-вертит: «Как снять?» Вдовиченков показывает: «Да вот здесь кнопочку нажми». Алан нажал. А через два дня телефон потерял. Так и не появилось у меня фото с Филом!» — добавил Нигматуллин.
Ранее голкипер пермского «Амкара» Артур Нигматуллин рассказал, что фанаты санкт-петербургского «Зенита» кидали в него во время матча 21-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).
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