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Соревнования по черлидингу «Энергия спорта» пройдут в Самаре
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Соревнования по черлидингу «Энергия спорта» пройдут в Самаре 

ТРК Губерния 34 минуты назад
Фото: ТРК Губерния
Праздник танцев, гимнастики и акробатики состоится в «МТЛ Арене» 29 апреля. 29 апреля в «МТЛ Арене» (ул. Советской Армии, 253а) пройдут традиционные состязания «Энергия спорта». В этот день организаторы запланировали соревнования по черлидингу, акробатическому рок-н-роллу, открытый кубок и турнир Самарской области по чир-спорту, а также открытый чемпионат и первенство Самары. Торжественное открытие праздника гимнастики, танцев и акробатики состоится в 12:00. Узнать подробности и приобрести билет можно на странице соревнований.
Фото: Самарская региональная Федерация черлидинга
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