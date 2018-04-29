Соревнования по черлидингу «Энергия спорта» пройдут в Самаре

Праздник танцев, гимнастики и акробатики состоится в «МТЛ Арене» 29 апреля. 29 апреля в «МТЛ Арене» (ул. Советской Армии, 253а) пройдут традиционные состязания «Энергия спорта». В этот день организаторы запланировали соревнования по черлидингу, акробатическому рок-н-роллу, открытый кубок и турнир Самарской области по чир-спорту, а также открытый чемпионат и первенство Самары. Торжественное открытие праздника гимнастики, танцев и акробатики состоится в 12:00. Узнать подробности и приобрести билет можно на странице соревнований.

Фото: Самарская региональная Федерация черлидинга