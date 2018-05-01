Наингголан: «Салах был хорош в „Роме“, но сейчас стал еще лучше»

Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан рассказал о своих отношениях с нападающим «Ливерпуля» Мохамедом Салахом . По мнению Наингголана, переехав в Англию, Салах стал играть еще лучше, чем в Италии.

Салах выступал за «Рому» с 2015 по 2017 год после чего перешел в «Ливерпуль» за 42 миллиона евро. В первом матче полуфинала Лиги чемпионов сезона 2017/18 «Ливерпуль» обыграл «Рому» со счетом 5:2, а Салах отметился в этой игре двумя голами.

«У меня хорошие отношения с Салахом. Когда он только приехал в Рим, то был очень скромным. Он хороший парень, мы беседовали перед играми и обменивались сообщениями. Я рад, что сейчас у него так хорошо все складывается. Конечно, мне было не до улыбки, когда он забил нам два гола, но надо признать, что он фантастический игрок. Он был хорош, когда играл за «Рому», но сейчас стал еще лучше», — приводит слова Наингголана сайт журналиста Джанлуки ди Марцио.

Ответная игра между «Ливерпулем» и «Ромой» пройдет завтра, 2 мая. Начало игры — 21:45 по московскому времени.