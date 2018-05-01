Ещё
Наингголан: «Салах был хорош в „Роме“, но сейчас стал еще лучше»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Наингголан: «Салах был хорош в „Роме“, но сейчас стал еще лучше» 

SPORT24.ru 45 минут назад
Фото: SPORT24.ru
Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан рассказал о своих отношениях с нападающим «Ливерпуля» Мохамедом Салахом. По мнению Наингголана, переехав в Англию, Салах стал играть еще лучше, чем в Италии.
Салах выступал за «Рому» с 2015 по 2017 год после чего перешел в «Ливерпуль» за 42 миллиона евро. В первом матче полуфинала Лиги чемпионов сезона 2017/18 «Ливерпуль» обыграл «Рому» со счетом 5:2, а Салах отметился в этой игре двумя голами.
«У меня хорошие отношения с Салахом. Когда он только приехал в Рим, то был очень скромным. Он хороший парень, мы беседовали перед играми и обменивались сообщениями. Я рад, что сейчас у него так хорошо все складывается. Конечно, мне было не до улыбки, когда он забил нам два гола, но надо признать, что он фантастический игрок. Он был хорош, когда играл за «Рому», но сейчас стал еще лучше», — приводит слова Наингголана сайт журналиста Джанлуки ди Марцио.
Ответная игра между «Ливерпулем» и «Ромой» пройдет завтра, 2 мая. Начало игры — 21:45 по московскому времени.
SPORT24.ru: последние новости
«Салават Юлаев» продлил контракт с защитником Ларсеном «Спартак» объявил об уходе Свенссона, Кольцова, Лаюнена, Мирнова и еще 7 игроков «Бетис» дома победил «Малагу»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Родченков наносит ответный удар88
Россию лишили Кубка мира по биатлону47
Назван состав сборной России на ЧМ-20183
Шарапова выложила фото из бара7
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
Видео
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:38
Шарапова выложила фото из бара
Теннис
00:55
Болельщики «Барселоны» отметили триумф команды
Футбол
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение