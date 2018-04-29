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Видео боя: Сергей Лубкович — Карим Мэйфилд, HD 720
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Видео боя: Сергей Лубкович — Карим Мэйфилд, HD 720 

Vringe.com 27 минут назад
Фото: Vringe.com
vRINGe.com предлагает вашему вниманию видеозапись боксёрского четвертьфинала «Турнира восьмерых — 2018» между Сергеем Лубковичем и Каримом Мэйфилдом, который состоялся 27 апреля 2018 года в Луисвилле (США). Напоминаем, что записи многих других поединков вы всегда можете найти в нашем видеоархиве.
Информация для правообладателей: данная видеозапись находится в публичном доступе на стороннем сайте, посему команда ресурса vRINGe не несёт ответственность за то, что она может содержать. По этой же причинe редакция ресурса также не гарантирует доступность видеозаписи сейчас или в будущем. Спасибо за понимание.
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