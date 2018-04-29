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Павел Комолов — о желтой карточке: «Просто долго разговаривал с Боккетти»
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Павел Комолов — о желтой карточке: «Просто долго разговаривал с Боккетти» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Полузащитник «Амкара» Павел Комолов в перерыве матча 28-го тура чемпионата России против "Спартака" не стал называть причину конфликта с защитником гостей Сальваторе Боккетти, который завершился для обоих желтой карточкой. После первого тайма пермяки проигрывают — 0:1.
— Не хватает самого сложного и самого легкого — забить, — сказал Комолов в эфире канала «Наш футбол». — Моменты есть, надо продолжать
— Что у вас с Боккетти произошло?
— Ничего. Просто долго разговаривали с ним.
Текстовая трансляция матча «Амкар» — «Спартак»
Амкар — Спартак М
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