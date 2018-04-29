«Хетафе» и «Жирона» сыграли вничью

«Хетафе» и «Жирона» в матче 35-го тура чемпионата Испании сыграли вничью со счетом 1:1.

Чемпионат Испании

Лига 1 35-й тур "Хетафе" — «Жирона» — 1:1 (1:1)

Голы: Ндиай, 18 (1:0). Стуани, 45 — с пенальти (1:1).

Нереализованный пенальти: Хорхе Молина (Хетафе), 58 (вратарь)

"Хетафе": Гуаита, Антунеш, Суарес, Джене, Бруно Гонсалес, Фламини (Мора, 49), Портильо, Фажр, Анхель (Молинеро, 60), Хорхе Молина, Ндиай (Ндокайт, 85).

"Жирона": Буну, Эспиноса, Маффео (Мохика, 68), Алькала (Борха, 60), Хуанпе, Адай, Тимор (Лосано, 83), Порту, Пере Понс, Гранель, Стуани.

Предупреждения: Ндиай, 34. Алькала, 34. Тимор, 39. Бруно Гонсалес, 42. Маффео, 47. Мора, 63. Адай, 72. Фажр, 74. Антунеш, 76. Молинеро, 86.

Удаление: Суарес (Хетафе), 44.

Судья: Эрнандес Эрнандес.

29 апреля. Хетафе. Стадион «Coliseum Alfonso Perez».