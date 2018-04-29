Ещё
Сеск Фабрегас: У «Челси» остается возможность зацепиться за зону Лиги чемпионов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сеск Фабрегас: У «Челси» остается возможность зацепиться за зону Лиги чемпионов 

Советский спорт 1 час назад
— Мы хорошо начали встречу, здорово играли. Создавали моменты, контролировали игру и владели мячом. Чувствовали себя уверенно, но последние 5–10 минут первого тайма нам дались тяжело, однако мы справились и вернули инициативу.
В последние несколько минут нам следовало бы лучше контролировать ситуацию, но такие команды сражаются за выживание, чтобы не вылететь из АПЛ, так что и для нас, и для них этот матч был сродни финалу.
У нас есть возможность зацепиться за зону Лиги чемпионов, и теперь каждый матч — это своего рода финал. Мы должны защитить свою честь, показать, чего мы хотим, давить на соперников. Плохо, что не все зависит от нас, но мы должны оказывать давление на конкурентов. Может произойти все, что угодно, а мы будем в нужное время в нужном месте, когда это случится, — заявил Фабрегас.
Напомним, «синие» занимают пятую строчку в турнирной таблице, отставая от «Тоттенхэма» на два очка.
Советский спорт: последние новости
Александр Точилин: Я разочарован как результатом, так и игрой во втором тайме СМИ: Венгер подпишет контракт с «ПСЖ» на четыре года Коулмэн уволен с поста главного тренера «Сандерленда», клуб сменил владельца
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мустафина развелась с бобслеистом Зайцевым9
Сборная России впервые выиграла без Знарка2
Умерла 15-летняя российская сноубордистка59
Как проходил бой Емельяненко с Миром
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»297
Видео
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение