Сеск Фабрегас: У «Челси» остается возможность зацепиться за зону Лиги чемпионов

— Мы хорошо начали встречу, здорово играли. Создавали моменты, контролировали игру и владели мячом. Чувствовали себя уверенно, но последние 5–10 минут первого тайма нам дались тяжело, однако мы справились и вернули инициативу.

В последние несколько минут нам следовало бы лучше контролировать ситуацию, но такие команды сражаются за выживание, чтобы не вылететь из АПЛ, так что и для нас, и для них этот матч был сродни финалу.

У нас есть возможность зацепиться за зону Лиги чемпионов, и теперь каждый матч — это своего рода финал. Мы должны защитить свою честь, показать, чего мы хотим, давить на соперников. Плохо, что не все зависит от нас, но мы должны оказывать давление на конкурентов. Может произойти все, что угодно, а мы будем в нужное время в нужном месте, когда это случится, — заявил Фабрегас.

Напомним, «синие» занимают пятую строчку в турнирной таблице, отставая от «Тоттенхэма» на два очка.