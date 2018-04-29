«Зенит» — ЦСКА. Экспресс-разбор матча

Мы уже могли привыкнуть к двум вещам: оценка игры Роберто Манчини может не совпадать с футболом, который мы сегодня смотрели теми же глазами, а первые лица «Зенита» могут использовать статистику в отрыве от реальности. Так, объяснять отстранение Олега Шатова от основы «Зенита» цифрами было в корне неверно — там важен ещё и контекст. Но сегодня Роберто Манчини как никогда близок к правдивой оценке качества игры «Зенита», количества опасных моментов и справедливости результата. Если вдруг не читали — Манчини уверен, что «Зенит» заслужил победу и вообще провёл один из лучших весенних матчей. Виктор Гончаренко с соперником не согласился.

Opta насчитала по явным голевым моментам 4:0 в пользу «Зенита» — здесь есть вопросы по паре ситуаций (почему Эмилиано Ригони засчитали такой момент за ситуацию, где он тянулся головой к верховому мячу, а Константину Кучаеву не засчитали?), но в целом цифры близки к адекватному восприятию матча. И здесь важен вопрос, как именно мы воспринимаем «Зенит». Весной Роберто Манчини сделал ставку на примитивный футбол — команда часто не знает, что делать в позиционной атаке, но штампует качественные стандарты и использует серию заученных алгоритмов. При схеме 3-5-2 это были диагонали Кришито и Ивановича на дальний край. При модуле 4-Х-Х, как сегодня — длинные передачи под подбор и резаные передачи с флангов под забегания из глубины.

Футбол «Зенита» сегодня работал. Антон Заболотный опять не забил, но пожалуйста, хотя бы сегодня лучше оцените его за большой объём работы: 30 единоборств, 21 верховое, 50% и 52% выигранных соответственно, пара созданных для команды шансов навязанной борьбой и один момент, приготовленный Заболотным в одиночку. Были к месту резкие забегания Кузяева, Дриусси и Ригони. Специально под ЦСКА придумали два оригинальных розыгрыша стандартов, причём один из них — явный косплей на лучший стандарт всего европейского сезона, от «Жироны»: с пасом по лицевой линии и передачей на 11 метров под удар. «Армейцы» прочитали, но здесь важно, что «Зенит» отработал саму задумку.

Свои моменты «Зенит» тоже создал так, как заранее планировал — здесь показательна одна из главных тактических историй матча. В середине второго тайма Виктор Гончаренко посадил Ахмеда Мусу ниже при игре без мяча: за три минуты до решения тренера ЦСКА Ригони свободно рванул с фланга в центр и открылся под вертикальную передачу Паредеса. При этом всю дорогу от фланга до центра штрафной Ригони был никем не опекаем, хотя на открывания из глубины «Зенит» делал явную ставку. Решение Гончаренко не помогло. Когда Заболотный головой бил мимо створа после новой типичной атаки «Зенита», подачу с фланга блокировал не Муса, а Бистрович — Муса смотрел в спину подающему.

И кажется, я знаю, кто стал символом такого «Зенита». Юрий Жирков . Готовый сыграть везде, в любой схеме и на любой позиции. Неброский, но чётко знающий свою задачу. Немножечко сложно вспомнить, что последний гол «Зенита» в матчах с ЦСКА забил как раз Жирков — причём тогда он играл правого хавбека, а с подачи Мирчи Луческу заполнял штрафную вторым нападающим. Сегодня Жирков экстренно вышел со скамейки вместо Ивановича, в который раз в карьере сильно вспахал фланг, а добавил к этому серию включений по флангу с резаными передачами в штрафную. После одной смазал Дриусси, после второй Кузяев едва не опередил Игнашевича.

Претензий к «Зениту» и Манчини много — мнение, что команда с таким составом не должна так играть, вполне жизненно. Но сейчас, на финише сезона, важнее другое: как команда выполняет то, что сама наметила. ЦСКА, перестроившись на 3-5-2 и умышленно насыщая центр, всё равно проваливался в центральной зоне и допустил много тактических ошибок. «Зенит» в середине тоже не был безупречен — но все тактические задачи, намеченные на сегодня, выполнил.

Так что если хотите покритиковать «Зенит» за результат, а Манчини — за уровень футбола, то сегодня это точно не к месту. Сегодня петербуржцы заслужили на два очка больше.