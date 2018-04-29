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Соцсети посмеялись над зонтом Трампа
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Соцсети посмеялись над зонтом Трампа 

BFM.RU 39 минут назад
Фото: Ридус
Он не смог с ним справится в Вашингтоне при выходе из самолета. В результате ветер вывернул зонт наизнанку, а глава государства так и спустился с по трапу. Забавный инцидент с американским лидером опубликован в Twitter на странице Aaron Rupar.
Trump megafails while trying to use an umbrella upon his return to DC pic.twitter.com/re15WrSOmV
— Aaron Rupar (@atrupar) 29 апреля 2018 г.
РИА Новости сообщают, что ролик набрал массу смешных комментариев. Среди них: «Зонт работает не так…», «Даже природа его не любит», «Этот зонтик символизирует всю его администрацию». В неловком инциденте тут же обнаружили «российский след». «Думаю, он вывернул зонт, чтобы ловить сигналы КГБ», — пошутил один из пользователей.
Некоторые постарались поддержать американского лидера, попавшего в неудобную ситуацию, например, успокоив, что «зато с прической все в порядке».
В соцсетях не раз обсуждали странное поведение или внешний вид Трампа. Например, пару недель назад в твиттере высмеяли странное пальто американского лидера, а в ноябре прошлого года шутили над его неуклюжей манерой пить воду.
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