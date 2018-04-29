Коулмэн уволен с поста главного тренера «Сандерленда», клуб сменил владельца

Сообщается, что вместе с Коулмэном был уволен и его ассистент Кит Симмонс . Напомним, что «Сандерленд» через сезон после вылета из АПЛ досрочно вылетел и из чемпионшипа.

Кроме того, клуб сообщил о смене владельца. Эллис Шорт согласился продать «Сандерленд» консорциуму бизнесменов, который возглавляет Стюарт Дональд. Сделка пока официально не оформлена, но стороны уже согласовали ее.

Отметим, что Стюарт Дональд является президентом клуба «Истли», вступающего в национальной лиге — пятом по рангу дивизионе английского футбола.