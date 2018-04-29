Митрополит Иларион предложил сменить профессию спевшему «Мурку» священнику

Митрополит Волоколамский Иларион предложил священнослужителям, которые не соблюдают поведенческий кодекс, подумать о смене профессии. Об этом председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Есть определенный кодекс поведения священнослужителя, который он должен соблюдать. Если он его не соблюдает, значит, либо его образ жизни несовместим с его профессией, и тогда ему надо подумать о смене профессии, либо он согрешил, и тогда он должен принести покаяние перед своим епископом и перед Церковью», — рассказал он.

Комментируя историю о священнике, спевшем «Мурку» в одном из московских приходов, глава ОВЦС отметил, что данный священнослужитель «не должен был находиться в Москве, пьянствовать и распевать блатные песни. Само поведение священника является неподобающим, и дальнейшую его судьбу должен решить правящий архиерей».

Митрополит Иларион добавил, что священник должен всегда быть на высоте, в частности, он никогда не должен появляться в публичном пространстве пьяным, ругаться матом и исполнять блатные песни.