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Митрополит Иларион призвал священников всегда быть на высоте и чтить кодекс
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Митрополит Иларион призвал священников всегда быть на высоте и чтить кодекс 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Священнослужители, которые не соблюдают поведенческий кодекс, должны подумать о смене профессии, заявил председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».
По его словам, если представитель духовенства согрешил, он должен принести покаяние перед своим епископом и перед Церковью.
Говоря о священнике, спевшем «Мурку» в одном из московских приходов, митрополит отметил, что он «не должен был находиться в Москве, пьянствовать и распевать блатные песни». Иерарх назвал его поведение неподобающим, уточнив, что священник должен всегда быть на высоте.
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