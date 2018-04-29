Винченцо Монтелла: Приношу извинения за последние выступления «Севильи». Был счастлив возглавлять команду

— Благодарю болельщиков, которые оказывали нам великолепную поддержку. Хочу поблагодарить игроков, которые прикладывали немало усилий и работали на благо команды, а также людей, работающих в структуре клуба, с которыми мне не удалось попрощаться лично.

Приношу свои извинения за последние выступления «Севильи». Работал со всей силой и энтузиазмом до самого конца. Я убежден, что клуб еще может претендовать на попадание в еврокубки. По этой причине прошу фанатов сейчас быть как можно ближе к игрокам.

Благодарю всех: клуб, руководство, игроков и болельщиков. Это был изумительный опыт. Я был счастлив возглавлять «Севилью», — приводит слова Монтеллы пресс-служба команды.

Винченцо Монтелла стал главным тренером «Севильи» в конце 2017 года и покинул свой пост 28 апреля.