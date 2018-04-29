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Сборная России завершила Еврохоккейтур победой над Чехией
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Сборная России завершила Еврохоккейтур победой над Чехией 

Вести.Ru 1 час назад
В шведском Стокгольме подходит к завершению хоккейный Евротур. Сборная России в заключительном матче на турнире встречалась с командой Чехии и смогла одержать первую победу под руководством Илья Воробьева. Итоговый счет — 4:2 (2:1, 1:1, 1:0).
За Россию шайбы забивали Евгений Дадонов, Павел Бучневич, Владимир Ткачев и Никита Сошников. Чехи в ответ смогли поразить ворота Игоря Шестеркина благодаря усилиям Дмитрия Яшкина и Филипа Хитила. Примечательно, что россияне переломили ход игры, уступая со счетом 0:1.
После победы над Чехией российская команда предварителньо расположилась на третьей строчке общего зачета Евротура. Однако на итоговое место России может повлиять идущая следом Швеция в случае, если победит в заключительном матче турнира Финляндию, которая досрочно обеспечила себе победу на Евротуре.
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