Сборная России завершила Еврохоккейтур победой над Чехией

В шведском Стокгольме подходит к завершению хоккейный Евротур. Сборная России в заключительном матче на турнире встречалась с командой Чехии и смогла одержать первую победу под руководством Илья Воробьева. Итоговый счет — 4:2 (2:1, 1:1, 1:0).

После победы над Чехией российская команда предварителньо расположилась на третьей строчке общего зачета Евротура. Однако на итоговое место России может повлиять идущая следом Швеция в случае, если победит в заключительном матче турнира Финляндию, которая досрочно обеспечила себе победу на Евротуре.