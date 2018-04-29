В рамках 35-го тура чемпионата Италии по футболу «Болонья» принимает «Милан».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Болонья
Милан
Миранте Антонио • М'Байе Ибрахим • Де Майо Себастьян • Гонсалес Джанкарло • Масина Адам • Надь Адам • Пульгар Эрик • Поли Андреа • Верди Симоне • Паласио Родриго • Орсолини Риккардо
Запасные: Джемаили Блерим • Торосидис Василис • Крейчи Ладислав • Да Коста Жуниор • Кризетиг Лоренцо • Фалетти Сезар • Крафт Эмиль • Романьоли Симоне • Авенатти Фелипе • Ди Франческо Федерико • Кейта Шейк • Равалья Федерико
Доннарумма Джанлуиджи • Калабрия Давиде • Бонуччи Леонардо • Сапата Кристиан • Родригес Рикардо • Кесси Франк • Локателли Мануэль • Бонавентура Джакомо • Сусо Хесус • Кутроне Патрик • Чалханоглу Хакан
Запасные: Монтоливо Риккардо • Калинич Никола • Абате Игнасио • Антонелли Лука • Сторари Марко • Гомес Густаво • Борини Фабио • Мусаккио Матео • Доннарумма Антонио • Андре Силва • Маури Хосе
29 апреля. Стадион «Ренато Далл'Ара» (Болонья).
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