Иранские женщины замаскировались под мужчин, чтобы попасть на футбол

Представительницы слабого поля нацепили накладные бороды, усы, парики и сделали грим так, что их не возможно было отличить от мужчин.

В Иране болельщицы футбольного клуба «Персеполис» переоделись в мужскую одежду, загримировались и нацепили накладные бороды, чтобы попасть на матч с участием любимой команды.

Фотографии фанаток очевидцы публикуют в социальных сетях. Матч заключительного тура чемпионата страны между клубами «Персеполис» и «Сепидруд Рашт» проходил на стадионе Азади в Тегеране.

Стоит отметить, что с 1979 года иранским женщинам по закону запрещено посещать футбольные матчи, поскольку они не имеют права сидеть рядом с мужчинами. С тех пор, чтобы попасть на стадионы, представительницам слабого пола приходится прибегать к подобным хитростям.

В итоге, «Персеполис» одержал победу со счетом 3:0 и стал чемпионом Ирана.