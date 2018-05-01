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Иранские женщины замаскировались под мужчин, чтобы попасть на футбол
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Иранские женщины замаскировались под мужчин, чтобы попасть на футбол 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Представительницы слабого поля нацепили накладные бороды, усы, парики и сделали грим так, что их не возможно было отличить от мужчин.
В Иране болельщицы футбольного клуба «Персеполис» переоделись в мужскую одежду, загримировались и нацепили накладные бороды, чтобы попасть на матч с участием любимой команды.
Фотографии фанаток очевидцы публикуют в социальных сетях. Матч заключительного тура чемпионата страны между клубами «Персеполис» и «Сепидруд Рашт» проходил на стадионе Азади в Тегеране.
Стоит отметить, что с 1979 года иранским женщинам по закону запрещено посещать футбольные матчи, поскольку они не имеют права сидеть рядом с мужчинами. С тех пор, чтобы попасть на стадионы, представительницам слабого пола приходится прибегать к подобным хитростям.
В итоге, «Персеполис» одержал победу со счетом 3:0 и стал чемпионом Ирана.
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