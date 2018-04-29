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Женщины из Ирана переоделись в мужчин, чтобы попасть на футбол
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Женщины из Ирана переоделись в мужчин, чтобы попасть на футбол 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Кончита Вурст не стояла и рядом.
Это был матч чемпионата Ирана. «Персеполис» из Тегерана, лидирующий в таблице с серьёзным отрывом, принимал аутсайдера — «Сепидруд Решт». Хозяевам светило 11-е чемпионство в истории клуба. Но главные сюрпризы были на трибунах.
Группа девушек, очевидно, горячо поддерживающих «Персеполис», нашла в себе храбрость пробраться на стадион. Запрет на посещение футбольных матчей женщинами в Иране их волновал несильно. Для этого девушки пустили в ход грим, нацепленные бороды, усы и парики. Выглядело это роскошно, болельщиц было сложно отличить от горячих восточных юношей.
Девушкам не только удалось проникнуть на стадион и смешаться с толпой. Они не побоялись даже громко поддерживать свою команду, не стесняясь явно женственного голоса.
Видео можно посмотреть в «инстаграме» perspolis. _.fans.
Дальше всё было похоже на срежиссированную историю. Вот только с поправкой на то, что это было сущей правдой. «Персеполис» победил со счётом 3:0, а девушки всё это время наблюдали за триумфом любимого клуба. А затем собственными глазами увидели церемонию награждения с кучей фейерверков и прочими атрибутами чемпионства.
Видео можно посмотреть в «инстаграме» alikhatibi1990.
Переодевания этой компашки в итоге никто не заметил, и девушки благополучно покинули стадион.
Что за бред? Женщинам и правда нельзя на стадион в Иране?
К сожалению, да. С 1979 года, когда в стране случилась исламская революция, посещение стадиона вошло в список женских «табу». Объясняется всё банально: нельзя общаться с чужими мужчинами, видеть их в шортах и т.д. Но одной из главных причин, как ни странно, является матерная брань на стадионах: в Иране при женщинах это считается крайне недопустимым.
В 2003-м была забавная история, когда представители клуба «Пайкан» в качестве исключения пустили женщин на свой стадион. «Наши фаны не используют нецензурщину на матчах», — говорили они. Но и тогда посетившие стадион женщины пожаловались на шквал негативных эмоций: ни к чему, кроме осуждения, это не привело. Как вы понимаете, «Пайкан» против системы не пошёл.
Но в последнее время недовольство этим вопросом растёт. Например, в 2017-м после матча азиатского отборочного турнира ЧМ-2018 между сборными Ирана и Сирии (2:2) хакеры взломали сайт стадиона «Азади» и оставили там сообщение: «Разрешите иранским женщинам посещать стадионы». А недавно 35 женщин решили привлечь внимание к проблеме, попытавшись попасть на матч того же «Персеполиса».
С другой стороны, влияние религия на футбол в Иране всё ещё неимоверно большое. Можно вспомнить трансляцию матча «Ромы, во время которой логотип римского клуба подвергся цензуре из-за сосков волчицы.
Да и те самые 35 женщин вместо посещения стадиона довольствовались лишь задержанием полиции.
Как раз в то время в Иране был с визитом президент ФИФА Джанни Инфантино. Он заверил, что женщинам скоро позволят посещать футбол в этой стране. Недавно на это уже пошли власти Саудовской Аравии.
Ну а пока иранские женщины могут запасаться париками. Это работает.
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