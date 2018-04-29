Финский Союз офицеров против приема на военную службу людей с гражданством Финляндии и РФ

ХЕЛЬСИНКИ, 29 апреля. / ТАСС /. Союз офицеров Финляндии выступает против принятия на службу в Силы обороны страны людей, имеющих двойное гражданство — финское и российское. Об этом сообщила в воскресенье телекомпания Yle.

Организация направила свои рекомендации по вопросу о допуске людей с двойным гражданством на должности, связанные с безопасностью Финляндии, министерству обороны страны. Минобороны и МВД в последние месяцы занимались сбором мнений по этому поводу в рамках работы по внесению поправок в действующее законодательство.

"Союз считает важным, чтобы люди, которые выбираются на обучение с последующим занятием военных и офицерских должностей, не могли иметь такое двойное гражданство, которое угрожало бы национальной безопасности. На практике это означает, главным образом, что люди с двойным гражданством Финляндии и России не могут быть выбраны на указанные должности", — говорится в документах организации.

По данным телекомпании, свои мнения высказали также финская Полиция безопасности, Центральная криминальная полиция и Национальное полицейское управление, которые тоже придерживаются мнения, что попадание лиц с двойным гражданством на военные должности не стоит разрешать, однако конкретных стран они не называли.

При этом, по сведениям Yle, минобороны заняло позицию по запрету занимать военные должности всем имеющим двойное гражданство жителям Финляндии. Тогда, как МВД страны склоняется к тому, чтобы разрешить поступать на них в том случае, если страна, из которой прибыл человек с двойным гражданством, тоже разрешает подобную практику. Через несколько недель оба министерства, пишет Yle, могут выйти с общей согласованной позицией, которую затем передадут в парламент.

Скандалы вокруг двойного гражданства

В 2017 году в Финляндии разгорелся скандал вокруг приема на госслужбу лиц с двойным гражданством. Так, газета Helsingin Sanomat со ссылкой на свои источники сообщила, что МИД Финляндии отказал в трудоустройстве человеку с двойным — финским и российским — гражданством. Кроме того, тогда же телекомпания Yle со ссылкой на источники и полученные документальные подтверждения сообщила об ограничении приема людей с двойным гражданством на работу в Силы обороны Финляндии.

Премьер-министр страны Юха Сипиля, комментируя начавшуюся дискуссию, заявил, что в Финляндии людей с двойным гражданством не пытаются сделать в чем-то виноватыми или объявить «вторым сортом».

Сипиля пояснил, что «в случае определенных должностей, которые являются важными с точки зрения безопасности, может возникнуть вопрос лояльности и конфликта интересов». Поэтому, по его словам, власти подготовят свои предложения по тому, как избежать возможного конфликта интересов на госслужбе.

Премьер подчеркнул, что каждый гражданин Финляндии, имеющий второе гражданство, может положиться на то, что власти будут соблюдать права человека и принимать все решения только на этом основании. Он также выразил надежду, что жители страны продолжат, несмотря на нынешнюю ситуацию, получать второе гражданство.