Голы Боккетти и Ханни принесли «Спартаку» победу над «Амкаром» 

Первый мяч на восьмой минуте забил Сальваторе Боккетти. После навес от Фернандо он головой поразил ворота пермяков. На 81-й минуте Спартак» провел второй мяч. Пашалич скидывал мяч вдоль ворот, Нигматуллин в борьбе с Промесом неудачно выбил мяч и СофьянХанни отправил его в незащищенные ворота. «Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.
«Спартак» набрал 53 очка и на данный момент занимает второе место в чемпионате России. «У „Амкара“ 31 очко и 14-е место.
В следующем туре „Спартак“ примет „Ростов“, а „Амкар“ на выезде сыграет с „Уралом“.
Чемпионат России Премьер-лига 28-й тур »Амкар» — «Спартак» — 0:2 Голы: Боккетти, 8, Ханни, 81 «Амкар»: Нигматуллин, Идову, Милькович, Белоруков, Сиваков, Занев, Эзатолахи (Костюков, 64), Комолов, Рязанцев (Форбс, 72), Гащенков, Бодул (Оланаре, 63)
«Спартак»: Селихов, Максимович (Пашалич, 46), Ещенко, Кутепов, Боккетти, Тимофеев, Зобнин, Промес, Мельгарехо, Фернандо, Зе Луиш (Ханни, 41)
Предупреждения: Комолов, 31, Эзатолахи, 42, Сиваков, 43 — Тимофеев, 28; Боккетти, 31