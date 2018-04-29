Основные медиа-экраны стадиона «Санкт-Петербург» во время проведения встречи задействованы не будут

Утром в день матча "Зенит" — ЦСКА система трансляции на экраны стадиона «Санкт-Петербург» вышла из строя, информирует пресс-служба питерцев. Оперативно восстановить ее работоспособность не удалось.

Для соответствия регламентным требованиям силами технической группы сине-бело-голубых был собран и запущен резервный экран.

До настоящего момента конструкции и инженерные системы стадиона не переданы властями города в эксплуатацию «Зениту», в результате чего клуб не может обеспечить гарантированное качество работы всех систем арены.

Матч «Зенит» — ЦСКА состоится сегодня, 29 апреля, в Санкт-Петербурге (начало — в 16.30 по московскому времени). «СЭ» проведет текстовую трансляцию.