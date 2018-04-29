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Швеция выиграла бронзу юниорского чемпионата мира по хоккею
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Швеция выиграла бронзу юниорского чемпионата мира по хоккею 

Газета.Ru 20 минут назад
Сборная Швеции обыграла национальную команду Чехии на юниорском чемпионате мира — 2018, проходящем в России. Встреча завершилась со счетом 5:2, сообщает "Советский спорт".
В составе победителей заброшенными шайбами сумели отметиться Оскар Бек, Никола Пашич, Маркус Вестфельт, Филип Юханссон и Адам Гиннинг.
Чешская команда ответила точными бросками в исполнении Карела Плашека и Михала Теплы.
В финальном матче турнира встретятся сборные Финляндии и США. Встреча начнется в 17:30 по московскому времени.
Хоккей. U18. ЧМ-2018
Швеция — Чехия — 5:2 (3:1, 1:1, 1:0)
1:0 — Бек (Гиннинг, Андерссон) — 04:48  2:0 — Пашич (Густафссон, Берггрен) — 08:17 (5x4)
2:1 — Плашек (Забрански, Гас) — 13:42 (5x4)
3:1 — Вестфельт (Густафссон, Пашич) — 16:17 (5x4)
3:2 — Теплы (Кропачек, Пытлик) — 25:57  4:2 — Юханссон (Фагемо, Олофссон) — 30:57 (5x4)
5:2 — Гиннинг (Андерссон, Густафссон) — 45:31
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