Швеция выиграла бронзу юниорского чемпионата мира по хоккею

Сборная Швеции обыграла национальную команду Чехии на юниорском чемпионате мира — 2018, проходящем в России. Встреча завершилась со счетом 5:2, сообщает "Советский спорт"

В составе победителей заброшенными шайбами сумели отметиться Оскар Бек, Никола Пашич, Маркус Вестфельт, Филип Юханссон и Адам Гиннинг.

Чешская команда ответила точными бросками в исполнении Карела Плашека и Михала Теплы.

В финальном матче турнира встретятся сборные Финляндии и США. Встреча начнется в 17:30 по московскому времени.

Хоккей. U18. ЧМ-2018

Швеция — Чехия — 5:2 (3:1, 1:1, 1:0)

1:0 — Бек (Гиннинг, Андерссон) — 04:48 2:0 — Пашич (Густафссон, Берггрен) — 08:17 (5x4)

2:1 — Плашек (Забрански, Гас) — 13:42 (5x4)

3:1 — Вестфельт (Густафссон, Пашич) — 16:17 (5x4)

3:2 — Теплы (Кропачек, Пытлик) — 25:57 4:2 — Юханссон (Фагемо, Олофссон) — 30:57 (5x4)

5:2 — Гиннинг (Андерссон, Густафссон) — 45:31