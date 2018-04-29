В 36-м туре чемпионата Англии по футболу встречаются «Вест Хэм» и «Манчестер Сити».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Вест Хэм Манчестер Сити
Адриан Сан-Мигель • Райс Деклан • Огбонна Анджело • Крессуэлл Арон • Сабалета Пабло • Куйяте Шейку • Ноубл Марк • Эвра Патрис • Фернандес Эдимилсон • Лансини Мануэль • Арнаутович Марко
Запасные: Кэрролл Эндрю • Эрнандес Хавьер • Мариу Жоау • Масуаку Артур • Хагилл Джордан • Куллен Джош
Эдерсон Мораес • Уокер Кайл • Отаменди Николас • Лапорт Эмерик • Делф Фабиан • Гюндоган Илкай • Фернандиньо Фернандо • Де Брёйне Кевин • Стерлинг Рахим • Жезус Габриэль • Сане Лерой
Запасные: Туре Яя • Браво Клаудио • Данило Луис • Менди Бенжамен • Силва Бернарду • Нмеча Лукас • Фоден Фил
29 апреля. Стадион «Лондон» (Лондон).
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