«Вест Хэм» — «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0

В 36-м туре чемпионата Англии по футболу встречаются «Вест Хэм» и «Манчестер Сити».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Протокол игры

Вест Хэм Манчестер Сити

Эдерсон Мораес • Уокер Кайл • Отаменди Николас • Лапорт Эмерик • Делф Фабиан • Гюндоган Илкай • Фернандиньо Фернандо • Де Брёйне Кевин • Стерлинг Рахим • Жезус Габриэль • Сане Лерой

29 апреля. Стадион «Лондон» (Лондон).

Текстовая трансляция Обновление через: 60 Обновить