«Добро пожаловать в Новгодор»: коварная опечатка в нижегородском аэропорту

Коварную ошибку допустили подрядчики, украшая нижегородский аэропорт «Стригино» к ЧМ по футболу. «Добро пожаловать в Нижний Новгодор», — гласит надпись на багажной ленте. Фотографии чудо-надписи в миг разошлись среди нижегородцев по социальным сетям.

Некоторые нижегородцы заподозрили, что фото сделаны с помощью фото-редактора, однако пресс-секретарь «Стригино» Федор Клишковский подтвердил на своей странице в «Фэйсбук», что снимки настоящие.

«Коллеги допустили опечатку. В настоящий момент ведется переклейка. Все мы люди, все ошибаемся», — написал он.

Ранее сообщалось, что нижегородцы поделились впечатлениями после посещения нового стадиона на Стрелке.

Фото: vk.com