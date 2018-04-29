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«Добро пожаловать в Новгодор»: коварная опечатка в нижегородском аэропорту
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«Добро пожаловать в Новгодор»: коварная опечатка в нижегородском аэропорту 

В городе N 57 минут назад
Фото: В городе N
Коварную ошибку допустили подрядчики, украшая нижегородский аэропорт «Стригино» к ЧМ по футболу. «Добро пожаловать в Нижний Новгодор», — гласит надпись на багажной ленте. Фотографии чудо-надписи в миг разошлись среди нижегородцев по социальным сетям.
Некоторые нижегородцы заподозрили, что фото сделаны с помощью фото-редактора, однако пресс-секретарь «Стригино» Федор Клишковский подтвердил на своей странице в «Фэйсбук», что снимки настоящие.
«Коллеги допустили опечатку. В настоящий момент ведется переклейка. Все мы люди, все ошибаемся», — написал он.
Ранее сообщалось, что нижегородцы поделились впечатлениями после посещения нового стадиона на Стрелке.
Фото: vk.com
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