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Юри принес «Заре» победу над «Вересом»
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Юри принес «Заре» победу над «Вересом» 

Soccer News 56 минут назад
В матче 29-го тура чемпионата Украины «Заря» была сильнее «Вереса». Победу луганчанам принес гол Юри во втором тайме. После этого матча «Заря» продолжает занимать четвертое место, а «Верес» остался на шестой позиции.
"Заря" — «Верес» — 1:0 (0:0) Гол: Юри, 59  "Заря": Лунин, Тымчик (Харатин, 18), Сваток, Чечер, Чеберко (Лунев, 73), Гордиенко, Андриевский, Караваев, Силас (Фаупала, 52), Громов, Юри  "Верес": Бандура, Симинин, Адамюк, Приймак, Лукьянчук, Карасюк, Каленчук, Пепи (Морозенко, 53), Степанюк, Мягков, Жулио Сезар (Микитин, 59)
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