Юри принес «Заре» победу над «Вересом»

В матче 29-го тура чемпионата Украины «Заря» была сильнее «Вереса». Победу луганчанам принес гол Юри во втором тайме. После этого матча «Заря» продолжает занимать четвертое место, а «Верес» остался на шестой позиции.