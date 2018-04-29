Юри принес «Заре» победу над «Вересом» 

В матче 29-го тура чемпионата Украины «Заря» была сильнее «Вереса». Победу луганчанам принес гол Юри во втором тайме. После этого матча «Заря» продолжает занимать четвертое место, а «Верес» остался на шестой позиции.
"Заря" — «Верес» — 1:0 (0:0) Гол: Юри, 59 "Заря": Лунин, Тымчик (Харатин, 18), Сваток, Чечер, Чеберко (Лунев, 73), Гордиенко, Андриевский, Караваев, Силас (Фаупала, 52), Громов, Юри "Верес": Бандура, Симинин, Адамюк, Приймак, Лукьянчук, Карасюк, Каленчук, Пепи (Морозенко, 53), Степанюк, Мягков, Жулио Сезар (Микитин, 59)