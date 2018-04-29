«Амкар» на своём поле проиграл столичному «Спартаку»

«Амкар» на своём поле уступил московскому «Спартаку» в матче 28 тура Премьер-лиги. Гости праздновали победу со счётом 2:0 благодаря точным ударам легионеров Сальватора Боккетти, который отличился в начале встречи, и Софьяна Ханни, поставившего точку уже под занавес поединка.

Итальянский защитник открыл счёт на 8-й минуте, пробив точно головой после углового. Не лучшим образом в этом моменте сыграл защитник «Амкара» Михаил Сиваков , в единоборстве с которым отличился Боккетти.

Отметим, что хозяева имели возможности отыграться, но в итоге в конце встречи отличились гости. Спартаковцы убежали в контратаку, которая, казалось уже захлебнулась, но вратарь «Амкара» Артур Нигматуллин неудачно выбил мяч прямо на Ханни. И француз спокойно поразил ворота красно-чёрных.

После этого поражения «Амкар» остался на 13-м месте в таблице. 6 мая его ждёт поединок с «Уралом» в гостях.