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«Амкар» на своём поле проиграл столичному «Спартаку»
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«Амкар» на своём поле проиграл столичному «Спартаку» 

АиФ Пермь 2 часа назад
Фото: АиФ Пермь
«Амкар» на своём поле уступил московскому «Спартаку» в матче 28 тура Премьер-лиги. Гости праздновали победу со счётом 2:0 благодаря точным ударам легионеров Сальватора Боккетти, который отличился в начале встречи, и Софьяна Ханни, поставившего точку уже под занавес поединка.
Итальянский защитник открыл счёт на 8-й минуте, пробив точно головой после углового. Не лучшим образом в этом моменте сыграл защитник «Амкара» Михаил Сиваков, в единоборстве с которым отличился Боккетти.
Отметим, что хозяева имели возможности отыграться, но в итоге в конце встречи отличились гости. Спартаковцы убежали в контратаку, которая, казалось уже захлебнулась, но вратарь «Амкара» Артур Нигматуллин неудачно выбил мяч прямо на Ханни. И француз спокойно поразил ворота красно-чёрных.
После этого поражения «Амкар» остался на 13-м месте в таблице. 6 мая его ждёт поединок с «Уралом» в гостях.
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