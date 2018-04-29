Алексей Кручинин: Я думаю о команде, а не о своей личной статистике

— Будете бегать сегодня с российским флагом по городу? — Конечно, нет. Выиграли игру, но, что особенно важно для нас, так это почувствовать вкус победы — в последних матчах это чувство у нашей команды ушло. Следующие матчи мы проведем уже на чемпионате мира, и нужно сохранить это ощущение как можно дольше. — Сегодня у вас было понимание, что сегодняшний матч, возможно, ваш последний шанс закрепиться в национальной сборной? — Наверное, так и было, но старался об этом не думать. Главное выйти и сыграть, показать все, на что ты способен, отработать на 100%, а там уж как сложится. Если постоянно думать о своих шансах, ничего не получится.

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