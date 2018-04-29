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Алексей Кручинин: Я думаю о команде, а не о своей личной статистике
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Алексей Кручинин: Я думаю о команде, а не о своей личной статистике 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
— Будете бегать сегодня с российским флагом по городу? — Конечно, нет. Выиграли игру, но, что особенно важно для нас, так это почувствовать вкус победы — в последних матчах это чувство у нашей команды ушло. Следующие матчи мы проведем уже на чемпионате мира, и нужно сохранить это ощущение как можно дольше. — Сегодня у вас было понимание, что сегодняшний матч, возможно, ваш последний шанс закрепиться в национальной сборной? — Наверное, так и было, но старался об этом не думать. Главное выйти и сыграть, показать все, на что ты способен, отработать на 100%, а там уж как сложится. Если постоянно думать о своих шансах, ничего не получится.
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— Со льда ушли довольным? — Команда выиграла, поэтому, конечно. Я пока не игрок того уровня, чтобы играя на международном уровне, думать о своей личной статистике — думаю только о команде. — Изначально, по вашим словам, ваш подход к турниру звучал как «получить максимум удовольствия и опыта». — Так и есть. Я каждый день наслаждаюсь пребыванием здесь. На дворе уже +15, а я все еще играю в хоккей — это мой первый подобный опыт. Что бы ни было, я продолжаю радоваться тому, что нахожу здесь, набираюсь опыта, учусь и продолжаю каждый день развиваться как игрок, — цитирует Кручинина официальный сайт ФХР.
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