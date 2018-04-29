«Как после бомбёжки»: в Верхней Пышме рабочие «отремонтировали» двор, засыпав его кусками асфальта

В Верхней Пышме во дворе дома № 12 по улице Кривоусова, отремонтировали дорогу: засыпали двор огромными кусками асфальта. По словам местных жителей, перемещаться теперь ни пешком, ни на машине невозможно.

— Наш дом находится прямо напротив ледовой арены УГМК , — рассказал E1.RU жилец дома Станислав. — У нас провели «благоустройство» придомовой территории, выглядит это ужасно. Очень интересно, кому пришла в голову такая гениальная идея. Жители дома просто в шоке, без шуток, непонятно, как теперь элементарно добраться до баков, чтобы выкинуть мусор. В общем накануне 9 Мая двор стал выглядеть как после бомбежки, очень весело.

Как рассказал Станислав, несколько месяцев назад в соседнем дворе меняли трубы, а сегодня там же решили положить новый асфальт и бордюры. Старый асфальт оттуда свалили в соседний двор под видом благоустройства, потому что жители двора жаловались на грязь.

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