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«Как после бомбёжки»: в Верхней Пышме рабочие «отремонтировали» двор, засыпав его кусками асфальта
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«Как после бомбёжки»: в Верхней Пышме рабочие «отремонтировали» двор, засыпав его кусками асфальта 

e1.ru 50 минут назад
Фото: e1.ru
В Верхней Пышме во дворе дома № 12 по улице Кривоусова, отремонтировали дорогу: засыпали двор огромными кусками асфальта. По словам местных жителей, перемещаться теперь ни пешком, ни на машине невозможно.
— Наш дом находится прямо напротив ледовой арены УГМК, — рассказал E1.RU жилец дома Станислав. — У нас провели «благоустройство» придомовой территории, выглядит это ужасно. Очень интересно, кому пришла в голову такая гениальная идея. Жители дома просто в шоке, без шуток, непонятно, как теперь элементарно добраться до баков, чтобы выкинуть мусор. В общем накануне 9 Мая двор стал выглядеть как после бомбежки, очень весело.
Как рассказал Станислав, несколько месяцев назад в соседнем дворе меняли трубы, а сегодня там же решили положить новый асфальт и бордюры. Старый асфальт оттуда свалили в соседний двор под видом благоустройства, потому что жители двора жаловались на грязь.
Мы попытались получить комментарий управляющей компании, но там не берут трубку. Связаться с нами можно, написав нам на почту news@corp. e1.ru. Также можно воспользоваться WhatsApp, Viber, Telegram — их номер +7 909 704 57 70, или по круглосуточному телефону редакции: +7 (343) 34–555–34.
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