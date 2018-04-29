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Резервное табло арены «Санкт-Петербург» будет использоваться на матче РФПЛ «Зенит» — ЦСКА
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Резервное табло арены «Санкт-Петербург» будет использоваться на матче РФПЛ «Зенит» — ЦСКА 

ТАСС 31 минуту назад
ТАСС, 29 апреля. Резервный экран стадиона «Санкт-Петербург» будет использован во время матча 28-го тура Российской футбольной премьер-лиги между «Зенитом» и ЦСКА из-за поломки основного табло. Об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба.
"Утром в день матча система трансляции на экраны вышла из строя, оперативно восстановить ее работоспособность не удалось, — говорится в сообщении клуба. — Для соответствия регламентным требованиям, силами технической группы сине— бело-голубых был собран и запущен резервный экран. До настоящего момента конструкции и инженерные системы стадиона не переданы властями города в эксплуатацию «Зениту», в результате чего клуб не может обеспечить гарантированное качество работы всех систем арены".
В турнирной таблице ЦСКА занимает третье место, набрав 51 очко после 27 матчей. «Зенит» с 49 очками идет четвертым (27). Встреча между командами начнется в 16:30 мск.
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