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Болельщиков «Локомотива» будут тщательно досматривать в Краснодаре
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Болельщиков «Локомотива» будут тщательно досматривать в Краснодаре 

Газета.Ru 29 минут назад
Фото: Газета.Ru
Футбольный клуб «Краснодар» призвал болельщиков московского «Локомотива» заранее приходить на стадион перед матчем 28-го тура, сообщает "Советский спорт"
В официальном сообщении отмечается, что на игре ожидается аншлаг и на входе на стадион будет тщательный досмотр.
"Вниманию болельщиков «Локомотива»! Вход на гостевой сектор будет открыт за 2,5 часа до начала матча! Ожидается аншлаг, а на входе тщательный досмотр. Не откладывайте проход на сектор на последние полчаса — иначе рискуете не успеть на игру", — сказано в твиттере «Краснодара».
Матч «Краснодар» — «Локомотив» состоится сегодня, 30 апреля, в 19:00 по московскому времени.
В случае победы в Краснодаре, «Локомотив» наберет 60 очков и досрочно станет чемпионом России 2017/18.
"Газета.Ru" проведет онлайн-трансляцию игры.
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