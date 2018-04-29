Матч между ФК «Краснодар» и ФК «Локомотив» пройдет 30 апреля в Краснодаре

Ситуация в турнирной таблице такова, что ФК «Локомотиву» нужно набрать три очка, чтобы получить чемпионский титул.

Болельщики Локомотива планируют собраться в парке им. З0-летия Победы, поприветствовать свою команду в районе 16.00 при выезде из гостиницы «Хилтон» и затем уже пойти на матч, который состоится в 19.00 на стадионе «Краснодар».

30 апреля 2018 года в городе Краснодаре — это выходной. Традиционно по ул. Красной, где находится гостиница, в которой разместился Локомотив, подростки катаются на скейтах, самокатах и роликах, гуляют мамы с маленькими детьми, пенсионеры и просто отдыхающие граждане. Администрация Краснодарского края, города Краснодара, руководство ГУ МВД России по Краснодарскому краю настоятельно призывают болельщиков ФК «Локомотив» воздержаться от несанкционированных шествий и использования пиротехнических средств.

При этом, власти края и города с пониманием отнеслись к желанию болельщиков ФК «Локомотив» чествовать и приветствовать свою команду. Для всех, кто приехал в Краснодар на личном транспорте в парке им. З0-летия Победы будет организована бесплатная стоянка автомашин.

Всем желающим поприветствовать свою команду будет предложено проехать к гостинице Хилтон на муниципальных автобусах, на которых затем, всех болельщиков Локомотива доставят на стадион Краснодар. Отправление из парка им. З0-летия Победы запланировано на 15.30.