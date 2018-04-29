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Павел Бучневич: «Ткачев — умный центр»
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Павел Бучневич: «Ткачев — умный центр» 

Спорт-Экспресс 44 минуты назад
Нападающий сборной России Павел Бучневич после победы над Чехией (4:2) в матче шведского этапа Евротура отметил, что остался доволен игрой в звене с Владимиром Ткачевым.
— В прошлых матчах не могли забить, поэтому такая скованность была, неуверенность в себе. Надеюсь, сейчас мы еще преодолели. С одним голом тяжело выигрывать.
— С Ткачевым нашли хорошее взаимопонимание?
— В сборной все отличные игроки, с кем поставят, с тем и буду играть. Вова Ткачев — умный центр, знает, где открыться, я знаю, где его найти.
— Что вам сказал ваш партнер по «Рейнджерс» Филип Хытил?
— Пожелал удачи на чемпионате мира. Сам он думает, что его не возьмут.
— Были проблемы в команде с тем, что пять поражений подряд?
— Я научился в Америке к этому относиться гораздо проще. (Алексей ШЕВЧЕНКО)
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