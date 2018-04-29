Павел Бучневич: «Ткачев — умный центр»

Нападающий сборной России Павел Бучневич после победы над Чехией (4:2) в матче шведского этапа Евротура отметил, что остался доволен игрой в звене с Владимиром Ткачевым

— В прошлых матчах не могли забить, поэтому такая скованность была, неуверенность в себе. Надеюсь, сейчас мы еще преодолели. С одним голом тяжело выигрывать.

— С Ткачевым нашли хорошее взаимопонимание?

— В сборной все отличные игроки, с кем поставят, с тем и буду играть. Вова Ткачев — умный центр, знает, где открыться, я знаю, где его найти.

— Что вам сказал ваш партнер по «Рейнджерс» Филип Хытил?

— Пожелал удачи на чемпионате мира. Сам он думает, что его не возьмут.

— Были проблемы в команде с тем, что пять поражений подряд?