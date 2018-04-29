Назван курорт, самый популярный в Instagram

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости . На основании опроса пользователей, самым популярным в Instagram местом отдыха стал Kihavah Maldives Villas, сообщает Travel and Leisure.

За комплекс вилл Kihavah Maldives Villas на мальдивском атолле Баа проголосовали более 45 тысяч человек.

И не удивительно, здесь фотографии даже не нуждаются в обработке: чистая вода, нетронутые пляжи и виллы с собственными бассейнами неизменно собирают много лайков пользователей соцсети.

Публикация от Unforgettable Hotels (@unforgettable.hotels)

24 Апр 2018 в 7:15 PDT