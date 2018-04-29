Давид Луис может перейти в «Монако»

Защитник «Челси» Давид Луис может перейти в «Монако» в летнее трансферное окно.

По данным Goal, монегаски пристально следят за Луисом и готовы сделать предложение лондонскому клубу.

Поспособствовать этому трансферу может бывший технический директор «Челси» Майкл Эменало , который с недавних пор работает в «Монако».

Сообщается, что будущее Давида Луиса зависит от кого, останется ли на тренерском мостике Антонио Конте. Если итальянец продолжит работу с «пенсионерами», бразильский защитник наверняка покинет западный Лондон.