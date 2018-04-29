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Давид Луис может перейти в «Монако»
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Давид Луис может перейти в «Монако» 

Евро-футбол.Ру 40 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Защитник «Челси» Давид Луис может перейти в «Монако» в летнее трансферное окно.
По данным Goal, монегаски пристально следят за Луисом и готовы сделать предложение лондонскому клубу.
Поспособствовать этому трансферу может бывший технический директор «Челси» Майкл Эменало, который с недавних пор работает в «Монако».
Сообщается, что будущее Давида Луиса зависит от кого, останется ли на тренерском мостике Антонио Конте. Если итальянец продолжит работу с «пенсионерами», бразильский защитник наверняка покинет западный Лондон.
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