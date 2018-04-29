«Амкар» — «Спартак». Каррера объяснил, почему не играл Глушаков

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после победы над «Амкаром» (2:0) в матче 28-го тура чемпионата России объяснил, почему на игру не полетел капитан команды Денис Глушаков . По словам специалиста, он решил поберечь хавбека и не выпускать его на игру на синтетике.

— Показалось, что «Спартак» действовал сегодня больше от обороны — три центральных защитника, три опорника. Почему выбрали такую расстановку и стиль?

— Мы встречались с командой, которая играла по схеме 3-5-2, потому выбрали такую же формацию. Но во втором тайме изменили ее, потому что «Амкар» больше действовал на флангах.

— Что с Максимовичем и Зе Луишем ? На сколько они выбыли из строя?

— Пока не могу сказать точно. Мышечные травмы.

— «Спартак» до сих пор не озвучивал официально причину отсутствия Глушакова. Почему он остался в Москве?

— В четверг на тренировке Глушаков получил ушиб колена, столкнувшись с Мельгарехо. В пятницу не тренировался. В субботу колено у него все еще болело. Исходя еще и из факта синтетики в Перми, я предпочел оставить его в Москве тренироваться индивидуально. ( Михаил ГОНЧАРОВ

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