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«Амкар» — «Спартак». Каррера объяснил, почему не играл Глушаков
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«Амкар» — «Спартак». Каррера объяснил, почему не играл Глушаков 

Спорт-Экспресс 33 минуты назад
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после победы над «Амкаром» (2:0) в матче 28-го тура чемпионата России объяснил, почему на игру не полетел капитан команды Денис Глушаков. По словам специалиста, он решил поберечь хавбека и не выпускать его на игру на синтетике.
— Показалось, что «Спартак» действовал сегодня больше от обороны — три центральных защитника, три опорника. Почему выбрали такую расстановку и стиль?
— Мы встречались с командой, которая играла по схеме 3-5-2, потому выбрали такую же формацию. Но во втором тайме изменили ее, потому что «Амкар» больше действовал на флангах.
— Что с Максимовичем и Зе Луишем? На сколько они выбыли из строя?
— Пока не могу сказать точно. Мышечные травмы.
— «Спартак» до сих пор не озвучивал официально причину отсутствия Глушакова. Почему он остался в Москве?
— В четверг на тренировке Глушаков получил ушиб колена, столкнувшись с Мельгарехо. В пятницу не тренировался. В субботу колено у него все еще болело. Исходя еще и из факта синтетики в Перми, я предпочел оставить его в Москве тренироваться индивидуально. (Михаил ГОНЧАРОВ)
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