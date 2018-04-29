Илья Воробьев: Чем богаты, как говорится, тем и рады, собираем тех, кто есть

Тренерский штаб сборной России даст возможность сыграть с чехами хоккеистам, которые не были в заявке на матч Евротура со шведами. Об этом журналистам сообщил и. о. главного тренера национальной команды Илья Воробьев.

В субботу российские хоккеисты уступили во втором матче Шведских хоккейных игр хозяевам турнира со счетом 1:3. Заключительную встречу Евротура россияне проведут в воскресенье против чехов.

"Завтра мы поменяем звенья по одной простой причине, ребята у нас выжаты после финала Кубка Гагарина. Вы видели, что шведы были быстрее даже физически. Это проблема, но мы стараемся ее решить, — сказал Воробьев . — Большая часть игроков, которая сегодня не выступала, будет в составе".

Воробьев также сообщил, что форварды ЦСКА Иван Телегин Валерий Ничушкин , первоначально вызванные для подготовки к чемпионату мира, травмированы. «Телегин и Ничушкин травмированы, как и еще хоккеистов 50 или больше. Поэтому чем богаты, как говорится, тем и рады, собираем тех, кто есть», — подчеркнул тренер.

Специалист отметил, что первые матчи предварительного этапа чемпионата мира по хоккею в Дании нельзя рассматривать в качестве подготовительных игр к решающей стадии турнира.

Россияне на старте мирового первенства — 2018 сыграют с командами Франции, Австрии и Белоруссии.

"У нас много таких не самых удачных совпадений, поэтому нельзя эти матчи [первые игры на ЧМ] рассматривать в дальнейшем как подготовку", — сказал Воробьев.

Во втором матче Шведских хоккейных игр с хозяевами турнира сыграл форвард «Чикаго» Артем Анисимов , который прибыл в команду в пятницу вечером.

"Я хотел получить от него информацию, учитывая, что у нас две игры, две тренировки, потом чемпионат мира. С Артемом мы вчера поговорили, он давно не играл. Он сам сказал, что, конечно, немного устал, но готов сыграть. К сожалению, у нас все так получается, что Евротур идет в качестве подготовки", — отметил Воробьев.

Матч со шведами был проиграл из-за лишних ошибок, считает тренер. «В этих трех голах не было чего-то такого сверхъестественного, — считает тренер. — На этом уровне класс игроков такой, что за половину ошибок они наказывают. Это я сказал ребятам, каждый день им говорю, что здесь все по-другому».