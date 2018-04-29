Гончаренко: не вижу, по какой причине «Зенит» должен был победить ЦСКА

«Игра получилась бескомпромиссная. Мы не пробовали играть на ничью, пытались победить. Где-то моментами не получалось в атаке, но мы понимали, что надо смотреть за группой атаки «Зенита», чтобы было меньше встречных атак. А так считаю, что достаточно цельная игра со стороны обеих команд. Наверное, закономерный итог.

Манчини считает, что должен был побеждать «Зенит»? Каждый видит со своей колокольни. Я не вижу, по какой причине должен был победить «Зенит».

Во втором тайме мы немного изменили расположение наших нападающих для того, чтобы больше давления оказывать на центральных защитников и защиту в целом, чтобы они не так легко начинали атаки. Думаю, это нам удалось.

На последней трети поля соперника нам не хватало острого открывания, острой передачи для того, чтобы выйти на завершение. Считаю, для этого было достаточно предпосылок. Но это футбол. Понятно, что нападающие проделали больший объём работы, не всегда у них хватало сил для того, чтобы завершить атаку.

Ситуация сейчас простая. Мы должны побеждать в каждом матче, а затем смотреть, что получится», — сказал Гончаренко в эфире телеканала «Наш футбол».