Вадим Евсеев: Когда не забиваешь, тяжело добиться положительного результата

— Быстрый гол изменил характер матча? — Гол всегда влияет на стратегию игры. Мы пропустили необязательный мяч, разбирали это, но так получилось. Пытались переломить исход встречи, но не вышло. А когда не забиваешь, тяжело добиться положительного результата.