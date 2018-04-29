Вадим Евсеев: Когда не забиваешь, тяжело добиться положительного результата 

— Быстрый гол изменил характер матча? — Гол всегда влияет на стратегию игры. Мы пропустили необязательный мяч, разбирали это, но так получилось. Пытались переломить исход встречи, но не вышло. А когда не забиваешь, тяжело добиться положительного результата.
— В игре с «Рубином» вы после пропущенного мяча перешли на схему с четырьмя защитниками. Почему сегодня этого не сделали? — Это вытекало из того, что предложил соперник. Сегодня «Спартак»
играл тоже в пять защитников, и я не видел смысла перестраиваться, — сказал Евсеев
.