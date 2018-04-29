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Ганчаренко: «У нас все матчи финальные, не только с „Зенитом“
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Ганчаренко: «У нас все матчи финальные, не только с „Зенитом“ 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко поделился ожиданиями от матча с "Зенитом" в эфире канала «Наш Футбол».
— По-сути вторая подряд в чемпионате встреча с очным конкурентом в борьбе за Лигу чемпионов. Такие встречи помогают держаться в тонусе, или это матчи с повышенной ответственностью, которые тяжело даются команде?
— У нас, наверное, все финальные матчи были, не только сегодняшний, и с «Амкаром» то же самое, и с «Арсеналом». То есть мы к любому матчу на максимуме готовились, не является исключением и этот. Единственное, что у нас был более комфортный режим в плане подготовки. Мы имели неделю, посмотрим, каким образом мы на то отреагируем. По крайней мере, что и лучше двигаться стали, и больше эмоций на лице. В любом случае я думаю, что нас ждет сегодня интересный матч.
— Не прилетели сюда ни Дзагоев, ни Вернблум. Насколько серьезной сейчас будет эта потеря, именно по этой игре? Рассчитывали ли, что они смогут помочь команде в этом матче? И ведь вариантов по составу практически не было?
— У меня нет никогда такого, что мы переживаем по поводу тех игроков, которых с нами нет. Да, мы ждем в каждом матче их возвращения, но если под рукой есть здоровые футболисты, значит надо их правильно использовать, чтобы добиться какого-то результата. Поэтому все, кто у нас выходят, мы на них рассчитываем. Плюс есть еще варианты с заменами, перестроениями, чтобы усилить по ходу игры наши атакующие или оборонительные действия
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