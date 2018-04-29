Лучший косплей с первого и второго EPICENTER

В России и странах СНГ очень много талантливых ребят. Совсем скоро многих из них мы увидим на третьем турнире в Москве.

EPICENTER — одно из главных культурных событий в России. Помимо того, что на чемпионат приезжают лучшие команды мира, чтобы разделить призовой фонд в миллион долларов, на турнире можно встретить косплееров. Ежегодно общая планка нарядов только повышается. Верим, в этот раз будет точно не хуже, а даже лучше. Всего-то стоит подождать неделю.

Все фотографии взяты из альбомов с сайта Media.Epicenter.