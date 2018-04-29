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Кубок Победы завоевали юные хоккеисты из Вологды
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Кубок Победы завоевали юные хоккеисты из Вологды 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
Со счетом 7:1 завершился сегодня решающий матч клуба «Вологда» с командой из Переславля-Залесского. За победу в открытом турнире боролись хоккеисты 2005 года рождения. Главный приз — Кубок Победы — остался в Вологде, в прошлом году вологжане заняли четвертое место.
Всего в турнире приняли участие восемь команд. Спортсмены из Переславля-Залесского заняли второе место, на третьем — команда из Ярославля. Напомним, это традиционный ежегодный турнир, который проводится в Вологде в преддверии 9 мая. Он учрежден городскими властями при участии городской федерации хоккея.
Встречу провели на корте Ледовой арены на ул. Пугачева. Соревновались в нескольких группах, в полуфинал вышли победители каждой из них. Вместе с запасными в состав сборных входило от 15 до 17 человек, на поле от каждой команды выходило по 6 игроков, включая вратаря. Играли в течение трех периодов в течение 45 минут.
«Игра прошла гладко, неожиданных и поворотных моментов не было, наша команда вела в счете с первых минут. Как-то особенно к этому турниру не готовились — у ребят в течение сезона с августа по май проходит порядка 30 игр с различными командами, каждая такая встреча — это уже тренировка. Из особенно отличившихся игроков можно отметить нападающего Артема Мартыненко», — рассказал президент федерации хоккея города Вологды Андрей Кравченко.
Следующую игру вологжане проведут на выезде, 2 мая 13-летние спортсмены ХК «Вологда» отправятся в Белоруссию на международный турнир. Это состязание также будет посвящено Дню Победы.
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