Иванович получил травму во время матча с ЦСКА и может пропустить ЧМ-2018

Защитник «Зенита» и сборной Сербии Бранислав Иванович получил травму во время матча 28-го тура российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА, сообщают комментаторы телеканала «Наш футбол». Сообщается, что сербский защитник получил повреждение задней поверхности бедра и был заменён на 18-й минуте матча. Вместо Ивановича на поле вышел хавбек Юрий Жирков Вероятнее всего, Иванович пропустит остаток сезона, а его участие на чемпионате мира 2018 года в России в составе национальной команды Сербии находится под вопросом.