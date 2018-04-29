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«Депортиво» — «Барселона»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45
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«Депортиво» — «Барселона»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45 

Чемпионат.com 2 часа назад
Сегодня, 29 апреля, в Ла-Корунье на стадионе «Риасор» состоится матч 35-го тура Примеры «Депортиво» — «Барселона». Встреча начнётся в 21:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Депортиво» — «Барселона».
Последняя встреча между этими командами проходила в Барселоне и завершилась победой «Барселоны» со счётом 4:0. Матч рассудит бригада судей во главе с Рикардо Де Бургосом Бенгоэчеа. Отметим, что «Барселоне» достаточно сыграть вничью, чтобы обеспечить себе чемпионство в Примере.
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