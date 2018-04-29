Борис Игнатьев: У защитников «Спартака» занижен порог ответственности

"Спартак" сегодня победил заслуженно. Была заметна серьезная работа, проведенная внутри команды. Игроки изменили отношение к настрою, это ощущалось с первых минут. Команда больше выигрывала единоборств, делала все возможное для победы. Во многом такому результату поспособствовал ранний гол Сальваторе Боккетти . Большая группа игроков не попала в состав, но уровень мотивации у тех, кто вышел, был завышен.

Не понравилось, что проявляется старая болезнь игроков «Спартака». У защитников занижен порог ответственности во многих моментах. Они рассчитывают не на себя, а на партнеров, не несут ответственность самостоятельно за реализацию эпизода. При угловых и штрафных игроки «Спартака» действовали очень безответственно, «Амкар» мог забить и не один гол сегодня, — цитирует Игнатьева агентство «Р-Спорт».

"Спартак в Перми победил «Амкар» со счетом 2:0, прервав серию из трех поражений подряд с учетом полуфинала Кубка России.