Михаил Сиваков: «Амкару» очень нужны очки 

Защитник «Амкара» Михаил Сиваков рассказал причину домашнего поражения от «Спартака» (0:2) в матче 28-го тура РФПЛ.
«Вдвойне обидно проигрывать, мы показали хороший футбол сегодня. Не смогли реализовать свои возможности. Как показала игра, неприятно пропускать в самом начале. Мы старались придерживаться плана, который был до игры и играть в тот футбол, в который договаривались играть на установке. Нам очень нужны очки. Мы играли при своих зрителях и хотели их порадовать», — сказал игрок.
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«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.
«Спартак» набрал 53 очка и на данный момент занимает второе место в чемпионате России. «У „Амкара“ 31 очко и 13-е место.
В следующем туре „Спартак“ примет „Ростов“, а „Амкар“ на выезде сыграет с »Уралом».