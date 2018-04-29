Михаил Сиваков: «Амкару» очень нужны очки

«Вдвойне обидно проигрывать, мы показали хороший футбол сегодня. Не смогли реализовать свои возможности. Как показала игра, неприятно пропускать в самом начале. Мы старались придерживаться плана, который был до игры и играть в тот футбол, в который договаривались играть на установке. Нам очень нужны очки. Мы играли при своих зрителях и хотели их порадовать», — сказал игрок.

Вадим Евсеев : Когда не забиваешь, тяжело добиться положительного результата

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

«Спартак» набрал 53 очка и на данный момент занимает второе место в чемпионате России. «У „Амкара“ 31 очко и 13-е место.