Петрозаводчанка Екатерина Пакуть стала SUPERWOMAN (фото)

В столице Карелии завершился конкурс красоты и женского преображения. В субботу, 28 апреля в Концерт Холле Петрозаводска состоялся финал второго сезона конкурса преображения и красоты SUPERWOMAN. Конкурс отличается тем, что в нем нет никаких ограничений по возрасту, весу и прочим параметрам — участвовать может любая. В течение нескольких месяцев женщины работали над собой, и вот, наконец, показали себя во всей новой красе. Главный приз конкурса достался петрозаводчанке, учительнице начальных классов МОУ «Академический лицей» Екатерине Пакуть. По признанию Екатерины, самым трудным в конкурсе для нее были занятия на пилоне, а больше всего понравились фитнес-тренировки. Ее девиз по жизни: «Нужно быть лучше, чем вчера, а не лучше, чем другие».