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Петрозаводчанка Екатерина Пакуть стала SUPERWOMAN (фото)
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Петрозаводчанка Екатерина Пакуть стала SUPERWOMAN (фото) 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
В столице Карелии завершился конкурс красоты и женского преображения. В субботу, 28 апреля в Концерт Холле Петрозаводска состоялся финал второго сезона конкурса преображения и красоты SUPERWOMAN. Конкурс отличается тем, что в нем нет никаких ограничений по возрасту, весу и прочим параметрам — участвовать может любая. В течение нескольких месяцев женщины работали над собой, и вот, наконец, показали себя во всей новой красе. Главный приз конкурса достался петрозаводчанке, учительнице начальных классов МОУ «Академический лицей» Екатерине Пакуть. По признанию Екатерины, самым трудным в конкурсе для нее были занятия на пилоне, а больше всего понравились фитнес-тренировки. Ее девиз по жизни: «Нужно быть лучше, чем вчера, а не лучше, чем другие».
В прочих номинациях победили Екатерина Девяткина, Екатерина Попова, Инна Площадная и Людмила Баклагина.
По материалам: ptzgovorit.ru
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