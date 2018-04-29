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Автогол «Вест Хэма» помог «Манчестер Сити» установить два рекорда
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Автогол «Вест Хэма» помог «Манчестер Сити» установить два рекорда 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Манчестер Сити» в матче 35-го тура чемпионата Англии против «Вест Хэма»​ (2:1 по итогам первого тайма) установил два рекорда турнира. «Горожане», досрочно завоевавшие титул, достигли отметки в 100 голов в турнире. Ранее ни одному клубу в истории премьер-лиги не удавалось достичь этой отметки за столь быстрый срок.
В составе команды Хосепа Гвардьолы голом отметился Лерой Сане, еще один мяч в ворота «Вест Хэма» отправил защитник «молотобойцев» Деклан Райс.
Кроме того, «Манчестер Сити» стал первой командой в истории премьер-лиги, сумевшей забить 100 и более мячей в двух разных сезонах. Ранее подобное достижение покорилось им в сезоне-2013/14 (102 мяча в 38 играх).
Man City are the fastest team in Premier League history to score 100 goals in a single season. 💯 up after 35 games. ⏭ pic.twitter.com/xDV7oQzngM
— Squawka Football (@Squawka) 29 апреля 2018 г.
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