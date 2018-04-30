Одна из серий мультфильма «Маша и Медведь» бьет рекорды просмотров на YouTube

Одна из серий популярного российского мультсериала «Маша и Медведь» набрала на сервисе YouTube более 3 миллиардов просмотров и занимает 6 место в списке самых просматриваемых видео, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу проекта.

«Сегодня единственный анимационный ролик, который входит в топ-10 самых просматриваемых видео на YouTube за все время существования платформы, «Маша плюс каша», набрал более 3 миллиардов просмотров. Более того, эпизод «Маша плюс каша» занимает 6 место в списке самых просматриваемых видео на YouTube», — говорится в сообщении пресс-службы.

Российский мультсериал «Маша и Медведь» студии «Анимаккорд» впервые вышел в 2009 году и сейчас является мировым феноменом: он продан на всех континентах и везде имеет колоссальный успех. На сегодняшний день общее количество просмотров контента с «Машей» на YouTube со всего мира превышает цифру 35 миллиардов.