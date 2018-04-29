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Серия «Маши и Медведя» установила рекорд по просмотрам YouTube
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Серия «Маши и Медведя» установила рекорд по просмотрам YouTube 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Представители мультсериала «Маша и Медведь» студии «Анимаккорд» сообщили, что одна из серий проекта набрала более 3 миллиарда просмотров, став единственным анимационным роликом, который вошел в топ-10 самых просматриваемых видео YouTube за всю историю платформы, передает РИА «Новости».
"Сегодня единственный анимационный ролик, который входит в топ-10 самых просматриваемых видео на YouTube за все время существования платформы, «Маша плюс каша», набрал более 3 миллиардов просмотров. Более того, эпизод «Маша плюс каша» занимает 6 место в списке самых просматриваемых видео на YouTube", — сообщили в пресс-службе проекта.
На сегодняшний день общее количество просмотров видеороликов с персонажами мультсериала на YouTube по всему миру составляет более 35 миллиардов.
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